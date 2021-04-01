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Захворюваність на COVID в Україні може стабілізуватися протягом двох тижнів, - KSE

Автор: Андрій Василюк

Захворюваність на COVID-19 в Україні може стабілізуватися за найближчі два тижні. При цьому в цей період можливе зростання рівня смертності.

Про це сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко в ході брифінгу.

"Ми можемо очікувати найближчі два тижні вже стабілізацію захворюваності в Україні", - сказав він, наголосивши, що завантаженість ресурсів медичної системи продовжуватиме зростати, але вже меншими темпами.

"Темпи зростання госпіталізацій впали вдвічі - до 6% за тиждень. Розрив між кількістю госпіталізованих та виписаних також скоротився вдвічі і становить 15%" -зазначив Ганиченко.

Згідно з наведеною статистикою, за кількістю виявлених випадків на 100 тисяч населення Україна вийшла на максимальний європейський рівень, який спостерігався протягом осінньої хвилі.

При цьому в Україні рівень тестувань і коефіцієнт виявлення випадків є одним з найгірших в Європі.

"На цьому тижні Україна вже вийшла на третє місце за рівнем смертності серед великих країн Європи", - сказав він, нагадавши, що нещодавно Україна посідала 9-те місце.

"Ми очікуємо, що смертність продовжить зростати принаймні два тижні", - підкреслив Ганиченко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу різко збільшилася кількість нових випадків коронавірусу. За 31 березня зафіксовано 17 569 нових випадків COVID-19. Найбільше нових заражень - в Києві, Одеській, Хмельницькій, Львівській областях.

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