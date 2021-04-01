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Заболеваемость COVID в Украине может стабилизироваться в течение двух недель, - KSE

Автор: Андрей Василюк

Заболеваемость COVID-19 в Украине может стабилизироваться в ближайшие две недели. При этом в этот период возможен рост уровня смертности.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в ходе брифинге.

"Мы можем ожидать в ближайшие две недели уже стабилизацию заболеваемости в Украине", - сказал он, отметив, что загруженность ресурсов медицинской системы будет продолжать расти, но уже меньшими темпами.

"Темпы роста госпитализаций упали вдвое - до 6% за неделю. Разрыв между количеством госпитализированных и выписанных также сократился вдвое и составляет 15%", - подчеркнул Ганиченко.

Согласно приведенной статистике, по числу выявленных случаев на 100 тысяч населения Украина вышла на максимальный европейский уровень, который наблюдался в течение осенней волны.

При этом в Украине уровень тестирований и коэффициент выявления случаев является одним из худших в Европе.

"На этой неделе Украина уже вышла на третье место по уровню смертности среди крупных стран Европы", - сказал он, напомнив, что недавно Украина занимала 9-е место.

"Мы ожидаем, что смертность продолжит расти по крайней мере две недели", - подчеркнул Ганиченко.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки резко увеличилось количество новых случаев коронавируса. За 31 марта зафиксировано 17 569 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений - в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской областях.

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