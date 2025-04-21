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Заблокировали счет в банке? Как вернуть доступ к своим деньгам в 2025 году

Понедельник 21 апреля 2025 14:41
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Заблокировали счет в банке? Как вернуть доступ к своим деньгам в 2025 году Фото: Блокировка денег на счетах (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В период полномасштабной войны доступ к собственным средствам является критически важным для граждан. Однако иногда бывают случаи ареста банковских счетов - это может вызвать панику и ощущение безысходности.

Как действовать в таких ситуациях и при каких условиях можно восстановить доступ к деньгам РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Какие счета могут быть арестованы и как получить доступ к деньгам

Арест может быть наложен на все средства физического лица, независимо от того, это зарплата, социальная помощь или другие поступления. Основанием для ареста может быть решение как государственного, так и частного исполнителя. Однако украинское законодательство предусматривает исключения и возможность частичного или полного снятия ареста.

Даже в случае ареста должник имеет право ежемесячно пользоваться суммой до 16 000 гривен (две минимальные зарплаты в 2025 году). Чтобы реализовать это право, нужно:

  • подать исполнителю заявление об определении текущего счета для расходных операций;
  • в заявлении указать номер счета и банк, в котором он открыт;
  • исполнитель в течение двух рабочих дней должен принять постановление и передать его банку.

Особый статус счетов с соцвыплатами

Закон прямо запрещает взыскание средств со счетов целевого назначения, на которые поступают:

  • заработная плата;
  • пенсии;
  • стипендии;
  • помощь при рождении или усыновлении ребенка;
  • помощь одиноким матерям;
  • выплаты по уходу за ребенком с инвалидностью;
  • пособие в связи с беременностью и родами;
  • пособие по безработице, на лечение или погребение;
  • другие социальные выплаты.

Несмотря на это, банки часто открывают стандартный текущий счет для зачисления таких средств. В случае ареста:

  • нужно подать заявление исполнителю о снятии ареста со счета;
  • приложить документы, подтверждающие целевое назначение выплат - это могут быть справки из банка, работодателя, Пенсионного фонда или иного органа, осуществляющего начисления.

Арест может быть полностью снят если:

  • исполнительное производство завершено;
  • исполнительный документ возвращен в суд;
  • суд отменил меры обеспечения иска;
  • должник полностью оплатил задолженность;
  • документ не подлежит исполнению или обязательства прекратились.

Министерство юстиции подчеркивает: даже в сложных обстоятельствах государство гарантирует защиту прав граждан. Если счета арестованы - стоит не медлить, а воспользоваться предусмотренными законом механизмами.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине заблокировали банковские счета 26 тысяч человек из-за неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации. Счета арестовывают по решению суда, если военнообязанный не оплатил штраф, в частности за неявку в ТЦК или несвоевременное обновление данных. Юристы советуют не игнорировать требования ТЦК, чтобы избежать санкций.

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