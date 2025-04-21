Заблокировали счет в банке? Как вернуть доступ к своим деньгам в 2025 году
В период полномасштабной войны доступ к собственным средствам является критически важным для граждан. Однако иногда бывают случаи ареста банковских счетов - это может вызвать панику и ощущение безысходности.
Как действовать в таких ситуациях и при каких условиях можно восстановить доступ к деньгам РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Какие счета могут быть арестованы и как получить доступ к деньгам
Арест может быть наложен на все средства физического лица, независимо от того, это зарплата, социальная помощь или другие поступления. Основанием для ареста может быть решение как государственного, так и частного исполнителя. Однако украинское законодательство предусматривает исключения и возможность частичного или полного снятия ареста.
Даже в случае ареста должник имеет право ежемесячно пользоваться суммой до 16 000 гривен (две минимальные зарплаты в 2025 году). Чтобы реализовать это право, нужно:
- подать исполнителю заявление об определении текущего счета для расходных операций;
- в заявлении указать номер счета и банк, в котором он открыт;
- исполнитель в течение двух рабочих дней должен принять постановление и передать его банку.
Особый статус счетов с соцвыплатами
Закон прямо запрещает взыскание средств со счетов целевого назначения, на которые поступают:
- заработная плата;
- пенсии;
- стипендии;
- помощь при рождении или усыновлении ребенка;
- помощь одиноким матерям;
- выплаты по уходу за ребенком с инвалидностью;
- пособие в связи с беременностью и родами;
- пособие по безработице, на лечение или погребение;
- другие социальные выплаты.
Несмотря на это, банки часто открывают стандартный текущий счет для зачисления таких средств. В случае ареста:
- нужно подать заявление исполнителю о снятии ареста со счета;
- приложить документы, подтверждающие целевое назначение выплат - это могут быть справки из банка, работодателя, Пенсионного фонда или иного органа, осуществляющего начисления.
Арест может быть полностью снят если:
- исполнительное производство завершено;
- исполнительный документ возвращен в суд;
- суд отменил меры обеспечения иска;
- должник полностью оплатил задолженность;
- документ не подлежит исполнению или обязательства прекратились.
Министерство юстиции подчеркивает: даже в сложных обстоятельствах государство гарантирует защиту прав граждан. Если счета арестованы - стоит не медлить, а воспользоваться предусмотренными законом механизмами.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине заблокировали банковские счета 26 тысяч человек из-за неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации. Счета арестовывают по решению суда, если военнообязанный не оплатил штраф, в частности за неявку в ТЦК или несвоевременное обновление данных. Юристы советуют не игнорировать требования ТЦК, чтобы избежать санкций.
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