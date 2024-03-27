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Заблокированы три направления. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

Фото: Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины (Facebook-страница Демченко)
Автор: Сергей Пышкин

Польские фермеры продолжают блокировать три направления. Речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы (ГПСУ) Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Как рассказал Демченко, фермеры разблокировали пункты пропуска: 

  • "Краковец";
  • "Шегини";
  • "Устилуг".

Сейчас на вышеупомянутых направлениях есть интенсивное движение как в сторону Украины, так и в сторону Польши. 

"Ягодин" и "Рава-Русская"

На пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" фермеры не пропускают грузовые транспортные средства, которые следуют из Украины в Польшу. 

"Угринов" 

На данном пункте пропуска фермеры планируют пропускать по одному грузовику в сторону Польши и по три грузовика каждые шесть часов в сторону Украины.

"То есть фактически это существенное снижение возможности пересечения границы грузовиками и на этом направлении. Ну и практически также заблокировано движение в сторону Польши. Совокупно по состоянию на утро сегодня на этих трех направлениях в очередях находится где-то 300 грузовиков. Больше всего напротив "Ягодина", - добавил спикер. 

В частности очереди есть и напротив разблокированных пунктов пропуска, поскольку грузовики пользуются ими активнее чем направлениями, которые блокируются. Самая большая очередь наблюдается напротив "Краковца" - около 700 фур. Между тем напротив "Шегини" - около 400. При этом движение достаточно интенсивное. 

Протесты польских фермеров и блокада границы

В Польше уже несколько месяцев продолжаются протесты фермеры. В частности, они выступают против импорта ряда товаров из Украины, поскольку это сильно влияет на цены на внутреннем рынке.

Протестующие начали блокировать контрольные пункты пропуска на границе с Украиной для грузовиков. Это повлияло на украинский экспорт. Также были инциденты с высыпанным украинским зерном.

Аграрии заявили, что продолжат протесты на границе до конца апреля.

Более подробно о конфликте Украины с Польшей - в материале РБК-Украина.

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