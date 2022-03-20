У заблокованих окупантами околицях Маріуполя люди помирають від голоду, - голова Донецької ОДА

Жителі Маріуполя Донецької області, які втекли від обстрілів російських окупантів, тепер виявилися заблокованими в околицях міста, а саме в смт Мангуш і селі Мелекіно. При цьому у людей немає ні їжі, ні води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОДА Павла Кириленка.

"Російська окупаційна влада здійснює геноцид українського народу! Саме зараз в захоплених ними Мангуші і Мелекіном помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося сховатися від російських авіабомб. Це - злочин проти людяності!" - зазначив Кириленко.

Він також зажадав від окупаційної адміністрації дотримуватися правил ведення війни і забезпечити цивільних водою і їжею, а також дати можливість покинути зону ведення бойових дій.

"Ми готові врятувати своїх громадян - для цього потрібен зелений коридор від ворога! Звертаюся до всіх світових лідерів - тисніть на Кремль! Не дайте загинути людям від голоду!" - додав голова Донецької ОДА.