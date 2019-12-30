Страйки бортпровідників змусили Lufthansa скасувати понад 170 рейсів

У зв'язку зі страйком бортпровідників дочірньої компанії німецького концерну Lufthansa скасовано понад 170 рейсів на найближчих три дні. Про це передає РБК-Україна із посиланням на AP.

Йдеться про лоукостер Eurowings, який скасував сотні авіарейсів

через страйк бортпровідників лоукостера Germanwings. Він є для Eurowings сестринською компанією, а вони обидві - дочірніми компаніями Lufthansa.

Найбільше скасовано внутрішніх рейсів, запланованих протягом 30 грудня - 1 січня. Рейси скасовані з аеропортів Кельн-Бонн, Дюссельдорфа, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта.

Компанія Eurowings вже вибачилася та заявила, що намагається зробити негативний вплив страйку на пасажирів мінімальним. Не зважаючи на страйк, решта тисяча рейсів протягом зимових свят відбудеться відповідно до розкладу.

Бортпровідники влаштували страйк у зв'язку з тим, що просили дозволу працювати на неповну ставку, однак прохання було відхилено.

Нагадаємо, раніше Федеральне авіаційне управління США призначило німецькій авіакомпанії Lufthansa штраф у розмірі понад 6,4 млн доларів. Причина - польоти в аеропорти Сан-Дієго і Філадельфії і з них, незважаючи на відсутність дозволу американського регулятора.