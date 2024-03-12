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Как Мудрик голом со скамейки запасных добил "Ньюкасл" в АПЛ: видео

Лондон, Вторник 12 марта 2024 09:55
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Как Мудрик голом со скамейки запасных добил "Ньюкасл" в АПЛ: видео Фото: Михаил Мудрик оформил третий гол "синих" (twitter.com/premierleague)
Автор: Антон Федорцив

Звезда сборной Украины Михаил Мудрик приложился к победе лондонского "Челси" над "Ньюкаслом" в 28-м туре английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 28-й тур

"Челси" – "Ньюкасл" – 3:2

Голы: Джексон, 6, Палмер, 57, Мудрик, 76 – Исак, 43, Мерфи, 90

"Синие" сумели оформить быстрый мяч, когда Джексон пяткой подправил удар Палмера из-за пределов штрафной. "Сороки" отыгрались перед перерывом. После перехвата Исак технично уложил мяч в дальний угол с линии площадки.

Второй раз повел "Челси" на старте второй половины. Палмер получил передачу от Фернандеса и метров с 18-ти левой мощно пробил под ближнюю штангу. А увеличил преимущество лондонцев Мудрик, который на 76-й минуте в быстрой атаке "синих" накрутил защитников с вратарем и отправил мяч в пустые ворота. Гол Мерфи на последней минуте уже ничего не изменил.

Украинец появился на поле на 71-й минуте, заменив Стерлинга. Статистика Мудрика в АПЛ 2023/24 – 21 поединок, 4 гола, 2 ассиста. В общей сложности он сыграл 29 матчей, в которых оформил 6 мячей.

Итоговый счет не сильно изменил турнирное положение команд. "Ньюкасл" идет на 10-й строчке, а "Челси" – на 11-й позиции. Команды набрали 40 и 39 пунктов соответственно. Отставание от топ-5 составило уже 13 очков.

К слову, ранее вспомнили появление термина "Неверкузен" относительно "Байера" в чемпионской гонке Бундеслиги.

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