Арестованного в РФ разработчика гиперзвуковых ракет обвиняют в работе на Китай

Директор ведущего российского научного института, арестованный по подозрению в государственной измене вместе с двумя другими экспертами по гиперзвуковым ракетным технологиям, обвиняется в измене секретов Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Руководитель Сибирского института теоретической и прикладной механики Александр Шиплюк подозревается в передаче секретных материалов на научной конференции в Китае в 2017 году.

56-летний мужчина настаивает на своей невиновности и уверяет, что информация, о которой идет речь, не секретна, а была в свободном доступе в интернете.

Издание отмечает, что подобные аресты свидетельствуют о том, что Москва беспокоится о потере любого технологического преимущества, включая Китай, на которого она все больше полагается из-за политической и торговой поддержки после начала войны в Украине.

Министерство иностранных дел Китая, отвечая на вопрос об обвинениях в том, что Пекин нацелился на российских ученых для получения конфиденциальных исследований, ответило, что китайско-российские отношения базируются на "неприсоединении, неконфронтации и ненацеливании на третьи стороны".

"Это принципиально отличается от того, что некоторые военные и разведывательные альянсы собрали воедино исходя из своего менталитета времен холодной войны", - отметили в МИД Китая.

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