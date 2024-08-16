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"За Украину честь умереть". Погибшая госпитальерка Мулькевич оставила прощальное письмо

Пятница 16 августа 2024 12:35
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"За Украину честь умереть". Погибшая госпитальерка Мулькевич оставила прощальное письмо Александра Мулькевича (фото: facebook.com/mulkevich)
Автор: Василина Копытко

Медик добровольческого батальона "Госпитальеры" Александра Мулькевич с позывным "Майк", погибшая 14 августа в Харьковской области, оставила предсмертное письмо. Его опубликовали ее друзья.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию на странице Александры Мулькевич в Facebook.

Предсмертное письмо Александры Мулькевич

"Если дойдет до того, что это придется зачитать, то знайте: большего счастья нет для воина, чем умереть в бою. Все мы немного воины, кто-то на поле боя, кто-то борется с коррупцией, а кто-то восстанавливает справедливость в судах, наши люди воюют с неизлечимыми болезнями, а ученые с гравитацией", - говорится в письме.

Александра отметила, что мы воинственная нация и очень пылкая к свободе.

"Украинцы - свободные люди, этого у нас не забрать. Свободны во мнениях, взглядах и действиях. И нет у нас предела. Ни в чем нет. В технологиях или открытиях. Все, что захотим - все сделаем. Мне посчастливилось родиться в лучшей стране мира - Украине, и это страна, за которую честь умереть. А еще лучше ее жить. Жить так, чтобы за многих из нас, по несколько жизней", - написала Александра.

Она добавила, что нужно воспитывать маленьких украинцев в любви к миру, в мощи и несокрушимости. Показать им всю красоту Карадага, солевые шахты Донбасса, терриконы, заповедные косы, лиманы, самые большие пещеры и красную руту.

"Каждый из нас несет внутри светло, не бойтесь его зажечь. Мы еще увидимся, все будет Украина", - написала госпитальерка.

Прощание с Александрой состоится 17 августа в 11 часов в Киеве в Крематории на Байковом кладбище.

&quot;За Украину честь умереть&quot;. Погибшая госпитальерка Мулькевич оставила прощальное письмо

&quot;За Украину честь умереть&quot;. Погибшая госпитальерка Мулькевич оставила прощальное письмоАлександра Мулькевича (фото: facebook.com/mulkevich)

35-летняя Александра погибла в поселке Белый Колодец Харьковской области. Россияне атаковали FPV-дроном машину медицинского батальона "Госпитальеры". Эвакуационная машина направлялась на выполнение задачи. Известно, что это был последний день ротации Александры, на следующий день она уже должна была быть дома.

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