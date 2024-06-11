"За эти деньги в Сомали я был бы королем". Как Россия вербует иностранцев на войну в Украине

Россия регулярно вербует иностранцев для участия в войне против Украины. Чтобы не начинать общую мобилизацию и обходиться существующим ресурсом, Кремль развернул масштабную кампанию в странах, которые либо сохраняют по отношению к РФ нейтралитет, либо поддерживают ее.

Жители африканских стран давно используются Россией как ресурс для ее многочисленных военных конфликтов. Российская пропаганда в Африке укоренилась еще с советских времен и до сих пор оказывает масштабное влияние на местное население.

Для войны в Украине россияне, не изменяя своим налаженным схемам, также стали активно вербовать жителей как африканских, так и азиатских стран. Кремль не только занялся там "хэдхантерством", но и принялся выискивать африканцев и азиатов у себя в стране. Пользуясь их беспомощным положением и желанием заработать деньги, россияне заставляют иностранцев подписывать контракт с Министерством обороны и посылают на "мясные штурмы". Некоторым африканцам удается попасть в украинский плен и, соответственно, выжить.

Наемники Кремля

О том, что в составе российской армии будут воевать жители африканских и ближневосточных стран, стало известно еще в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину. Еще в марте 2022 года Сергей Шойгу, будучи на посту министра обороны, заявил, что более 16 тысяч боевиков с Ближнего Востока сами вызвались воевать в рядах армии РФ.



С тех пор кампании по "рекруту" не прекращались. В декабре 2023 года издание Le Monde сообщило, что наемники из Африки служат в российской армии в составе "Африканского корпуса России". Примечательно, что во времена Второй мировой войны в Вермахте также были наемники из Африки в составе "Afrika Korps".

Изначально африканцев "бронировали" для своих нужд командиры ЧВК "Вагнер". Их тогдашний главарь Евгений Пригожин часто устраивал экспедиции на африканский континент – в основном в те страны, где годами не утихали локальные военные конфликты. Как и в случае с российскими заключенными, министерство обороны РФ позаимствовало у "Вагнера" эту традицию и после смерти Пригожина функционеры ведомства сами стали часто посещать Африку. Один только замминистра Юнус-Бек Евкуров приезжал в Ливию, Мали, Буркина-Фасо и Нигер, очерчивая "новые сферы влияния" России на африканском континенте.

Плакат с Путиным в Буркина-Фасо (фото: Getty Images)

В сентябре 2024 года эти же страны, где побывал Евкуров, заявили о формировании Альянса государств Сахеля. Стоит отметить, что "Африканский корпус" нужен России не только для войны в Украине, но и для решения местных конфликтов, в том числе, проблем с переделом сфер влияния с ЧВК "Вагнер".

Но все же главной военной целью для России сегодня остается оккупация украинских территорий, поэтому акцент делается на ней. В мае 2024 года в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что россияне продолжают заниматься "наймом" африканцев. Теперь им предлагают по 2200 долларов в месяц за "работу" на фронте и единоразово 2000 долларов за подписание контракта.

В разведке сообщили, что основной рекрутинг проходит среди жителей стран Центральной Африки – Бурунди, Конго, Руанды и Уганды. Африканцев вербуют и посылают на первую линию фронта, где те гибнут, участвуя в "мясных" атаках.

"Вербовкой африканцев для их участия в "мясных" штурмах на украинской земле занимается специально созданное подразделение министерства обороны России. Наемникам обещают медицинское страхование, а также российский паспорт для солдата и членов его семьи", – отмечают в ГУР.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Нигерии Юсуф Майтама Тугар на встрече в Москве в марте 2024 года (фото: Getty Images)

Но многие африканцы, а также жители стран Южной Азии сами приезжают в Россию в попытках найти себе подработку. Их представители минобороны РФ сразу же фиксируют, предлагают подписать контракт, обещая деньги и социальный пакет, а затем отправляют на фронт.

Позже, попадая в плен к ВСУ, наемники заверяют, что не знали куда едут и что их заставят делать. Но, судя по разветвленному процессу рекрутинга в их же странах, большинство из них понимали, с какой целью они приезжают в Россию, о чем говорит представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

"Их рекрутируют под видом работы, они попадают в армию России или те, кто находится уже на территории России, их обманывают и говорят, что они пойдут охранять что-то. Но проверить достоверность их свидетельств мы не всегда можем. Возможно, большинство из них все-таки знают, куда они попадут", – отмечает Яценко в комментарии РБК-Украина.

Непал и Шри-Ланка

Распространяя свою пропаганду, Россия не забывает о Южной Азии. Фактчекеры регулярно находят целые сети пророссийских ботов в южноазиатском сегменте социальных сетей. Как такового рекрута в армию РФ на местах в Южной Азии нет. Но поскольку большая часть стран этого региона имеют сложное экономическое положение, местные жители часто соглашаются на разные авантюры.

Непал относится к наименее развитым странам мира – уровень безработицы высок, поэтому многие живут за чертой бедности. В Кремле, понимая потенциал, вербуют непальцев на войну, несмотря на просьбы правительства Непала этого не делать.

Мадан Кумаль приехал в Россию сам – на заработки. После недолгих поисков Мадан познакомился с мужчиной, который предложил ему подписать контракт на работу. Как только документы были подписаны, непальца отправили на учения, а потом на передовую. Мириться со своим положением мужчина не хотел, поэтому каким-то образом нашел возможность поехать в Москву, в посольство Непала.

Мадан Кумаль (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

– Я решил, что я так больше не могу и надо ехать в Москву. У меня были деньги и однажды ночью я на такси поехал в Москву. Я хотел попасть в посольство Непала. Там мне помогли и я вызвал такси в аэропорт. В аэропорту меня задержали. Через три дня я снова был в Донецке.

Чтобы непалец снова не сбежал, у него отняли паспорт и установили слежку, а позже послали на штурм. Втроем – он и двое россиян, пошли в сторону украинских позиций. Подгадав момент, Мадан сбежал.

– Я не знал куда иду. Просто бежал по лесу. Два дня я блуждал в лесу. И однажды шесть украинских солдат нашли меня. Я решил сдаться. И меня увезли в Украину.

Рассказывая свою историю, Мадан все время вежливо улыбается, но говорит мало и быстро, перечисляя факты. Его друг – житель Шри-Ланки Фернандо Куласурия, наоборот, хмурится и смотрит из-подо лба, но в процессе разговора немного расслабляется.

Фернандо знал, что подписывает контракт о "военной работе", но не знал, что это будет фронт – его якобы убеждали в том, что он будет просто помогать, а не участвовать в боевых действиях. Зарплату обещали немаленькую для него – 95 тысяч рублей или тысячу долларов. Затем, как и у всех – две недели в Ростове на учениях и оккупированный Донецк.

– Первый месяц я оставался на месте, жил в украинских домах. Рубил лес на дрова для обогрева и кипячения воды, разносил пищу, консервы и воду по базам. Через месяц командир сказал одному шриланкийцу, что нужно идти на передовую. Тот отказался, потому что у него не было опыта и он боялся. За это у него отобрали телефон, избили и не давали еду три дня. Я видел это.

Через время российский командир пришел уже к Фернандо и сказал, что надо идти на передовую. Тот попытался отказаться, ссылаясь на больную ногу, но военного это волновало мало – для солдат на передовой нужно было отнести воду.

Фернандо Куласурия (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Мужчина поехал на "ноль" вместе с российским военным. Когда машина остановилась, они вышли и пошли пешком. Было темно, за военными следил дрон и в какой-то момент Фернандо потерял россиянина, идущего впереди. По рации ему передали, что надо идти направо, но он дезориентирован и ушел в лес. Там его настиг украинский дрон и сбросил на него снаряд, повредив ногу.

– Вечером я начал ползти. Следующим утром я нашел траншею и остался там. Я увидел троих солдат. Сказал им, что я из Шри-Ланки. Сказал, что уже два дня ничего не ел. Они дали мне поесть и сообщили командиру – его зовут Фернандо, он из Шри-Ланки. Мне дали переночевать и напоили чаем.

Оба мужчины рады, что оказались в украинском плену и отмечают, что это единственная возможность для наемников выжить. И Мадан, и Фернандо хотят домой, но пока неизвестно, как будет проходить процесс их возвращения.

Сомали и Сьерра-Леоне

Во многих странах африканского континента периодически вспыхивают различные военные конфликты – одни страны нападают на другие, борются за территории, либо же поднимают революции в попытках скинуть очередного диктатора. Сомали – не исключение.

Кроме постоянной угрозы со стороны филиала "Аль-Каиды" – "Аш- Шабаб", Сомали конфликтует с Ефиопией, поскольку та признала независимым государство Сомалиленд. До 1960 годов его территории были британской колонией, потом Сомалиленд был в составе Сомали, а в 1991 году, после десяти лет борьбы с военным режимом Сомали, отделился и провозгласил о своей независимости. Примечательно, что военный режим в Сомали активно поддерживали в Советском Союзе. Иными словами, в Сомали уже несколько десятилетий нет стабильной и спокойной жизни.

Именно так сомалиец Адил Абдулахи объяснил, зачем приехал в Москву на поиски работы и почему в итоге оказался в украинском плену. Он не давал никаких исторических сводок, но объяснил, что жить в Сомали тяжело и бесперспективно.

Адил Абдулахи (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

– Приехал в Россию по туристической визе. Я хотел работать. Дома я работал в маленьком заводе, но денег не хватало. Поэтому я поехал в Москву и увидел объявления от военных. Я подумал, что они наймут меня, но не думал, что попаду на фронт, – рассказывает Адил журналисту РБК-Украина.

Многие африканцы выбирают именно Россию в качестве страны, где можно заработать. На это есть свои причины – во-первых, в Россию проще попасть, чем в Европу, которая в последнее время немного ужесточила правила въезда и пребывания в своих странах. Поэтому та же туристическая виза дешевле, а прием "радушнее". Во-вторых, как уже было сказано выше, сам Кремль делает все, чтобы среднестатистический африканец, решив поехать заработать денег, выбрал Россию. В странах Африки активно распространяется российская пропаганда и призывы служить в армии за вознаграждение.

Но сам Адил подписал контракт, уже будучи в Москве. Ему, как и сообщали в ГУР, пообещали две тысячи долларов ежемесячно. Мужчина не скрывает – для сомалийца это очень большие деньги.

– Я сам подписал контракт, я видел объявления на улицах в Москве. Я не думал, что попаду на фронт. Не знаю, может, в качестве охраны буду работать. Они забрали у меня паспорт и я подписал контракт. Они обещали деньги – 2 тысячи долларов в месяц.

– Этого много для Сомали?

– За эти деньги в Сомали я был бы королем.

У Ричарда Кану из Сьерра-Леоне похожая ситуация – он тоже приехал в Россию на заработки. Но если Адил признается, что понимал, с кем подписывает контракт, Ричард утверждает, что вообще не хотел идти в военный промысел. Говоря об этом, он все время дотрагивается до своего нагрудного кармана, добавляя, что обычно носит в нем маленькую Библию.

Ричард Кану (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

– Раньше я сам был военным в моей стране, поэтому я больше не хотел воевать. Я просто хотел найти работу, я могу работать где угодно, чтобы выжить.

Ричард прилетел сначала во Владикавказ, а затем в Санкт-Петербург, где поселился в отеле. Африканец подчеркивает, что отель был пятизвездочным, потому что он мог себе это позволить – много копил и сохранил деньги для "путешествия". В России у него был некий мужчина, который должен был найти ему работу и подготовить для нее соответствующие документы. Судя по тому, что рассказывает Ричард, мужчиной, скорее всего, оказался сотрудник министерства обороны. А документами оказался контракт о службе в армии РФ.

– Будучи в Петербурге, я получил звонок – со мной говорили на языке, который я не понимал, поэтому я переадресовал ему (сотруднику минобороны – ред.) этот звонок. Он мне сказал – они принимают ваш контракт. Так что вы едете на учения, по крайней мере, у вас есть опыт работы, и потом вы приедете в Санкт-Петербург или Москву, и будете работать там. Я сказал – хорошо.

И Ричард, и Адил проходили учения в Ростове-на-Дону, где у них забрали паспорта и телефоны. Позже Ричард получил свой телефон обратно и сразу же позвонил семье – сообщил, где находится.

Адил создает впечатление уверенного и даже немного нагловатого парня – он не оправдывается, не жалуется и несколько раз исправляет тех, кто неправильно произносит его фамилию. Ричард же наоборот – из десяти минут своего рассказа больше пяти, активно жестикулируя, говорит о том, что его обманули, он не хотел в армию и не хотел на фронт. Попав сначала в Ростов, а затем в Донецк он, судя по его словам, только и делал, что пытался выяснить ситуацию.

– Со мной были два непальца и один житель Ирака, мы говорили то же самое – мы не хотим этого контракта, не хотим контракта. А они сказали, что отправят нас на передовую линию. Мы задавали очень много вопросов, говорили, что хотим расторгнуть контракт, ходили к командиру каждый день, говорили – отмените этот контракт. Но нас не слушали.

Россияне использовали африканцев как рабов вне штурмов и как щит во время атак. Помимо этого, их высмеивали за цвет кожи и незнание русского языка, о чем говорит сомалиец.

– Как к вам относились товарищи по службе?

– Очень плохо. Из-за цвета кожи, из-за того, что я не знаю их язык, они думали, что я глупый. Коммуникация была ужасная, они не давали нам еду, не давали ничего для быта.

Ричард соглашается – их фактически не кормили, а во время штурмов за ними стояли российские солдаты с оружием и не давали сделать шаг назад. Оба мужчины пробыли на фронте до недели, а потом решили, что единственная возможность выжить – идти вперед с поднятыми руками.

– Мы оторвались от остальных и шли. После шести дней на фронте у нас не было еды, не было воды. Мои ноги болели, а руки так замерзли, потому что в Африке у нас не холодно, посмотрите на мои руки. У меня не было ботинок, не было шлема и бронежилета. После шести дней пути нас осталось трое – один умер по пути.

Мужчин нашли российские военные и приказали снова идти на штурм. Ричард оторвался от них, прошел какое-то количество пути и забрел в полуразрушенный дом. Сидя в доме, африканец достал свою карманнуя Библиую и решил молиться.

– Я говорю: "Пожалуйста, Боже, веди меня. Приведи меня к праведности". Потом я уснул и Бог помог мне. Я услышал украинских солдат и закричал "Я здесь!" Они вошли в дом, проверили нет ли у меня оружия и спросили, как меня зовут. А я сказал: "Меня зовут Ричард. Я из Африки".

И Адил, и Ричард говорят о том, что в плену к ним относятся хорошо – "как к людям", отмечают мужчины. На вопрос о том, что они думали и что думают теперь о войне в Украине, оба говорят о том, что раньше не вдавались в детали. Теперь же сомалиец даже проводит параллели.

– Я ничего не знал. Сейчас я хорошо понимаю проблему, но тогда я думал, что это проблема между двумя странами, которые не могут поделить землю. Позже я понял, что Россия просто пытается отнять украинскую территорию. И это ужасно. Это напоминает мне конфликт, который был в моей стране, потому что Эфиопия тоже отняла у нас часть территории. Если кто-то что-то у тебя отнимает, это плохо.

На фронте африканцам не особо рассказывали, что они тут делают и зачем РФ пытается оккупировать чужую территорию. Помимо разговорного барьера россияне в целом не считали нужным объяснять, почему житель Африки должен вдруг умереть в Украине за русский мир. Адил вспоминает одного солдата, который немного говорил по-английски и сказал, что Россия напала на Украину, чтобы не дать ей стать членом НАТО. "Но я думаю, он меня обманывал. Я так и не понял, зачем они это делают", – добавил сомалиец.

Статус иностранцев, в данном случае, африканцев и азиатов, пока неизвестный – физически они находятся в плену, то есть являются военнопленными. Но по факту они наемники, а наемники не попадают под Женевские конвенции. Их статус должен определить суд, который пока не начался.

"Пока что с ними ведут себя как с военнопленными согласно Конвенции. Можно сказать, что часто они не нужны стране происхождения, они, конечно же, не нужны России. Но, если правительство их стран заинтересовано, чтоб их вернуть, мы готовы это обеспечить", – отметил Петр Яценко.

Говоря о доме, Адил и Ричард признаются, что очень скучают по своим семьям. Ричард долго рассказывает про свою дочь, которая ждет его дома и страдает без отца. При этом, когда речь заходит о планах на будущее, африканцы неожиданно заявляют, что не хотят ехать домой.

– Я говорю себе иногда, что не могу начать с нуля. Если я вернусь в Сомали, да, там моя семья, да, я буду счастлив, но я начну с нуля. Я буду искать себя в Европе, буду просить международные организации, кого угодно, чтоб они обеспечили нам хорошее будущее.

– То есть вы хотите остаться в какой-то европейской стране?

– Да, конечно.

Ричард соглашается с Адилем. На вопрос о том, а как же дочь, мужчина добавляет с таким же грустным выражением на лице добавляет: "Пусть с ней будет Господь".