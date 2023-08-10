"По правилам НАТО". ВВС Хорватии перехватили гражданский самолет, нарушивший границу

Реактивный истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии перехватил гражданский самолет, залетевший в хорватское воздушное пространство и не реагировавший на предупреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Хорватии.

По данным оборонного ведомства, инцидент произошел в районе города Бьеловар в центральной Хорватии.

Гражданский четырехместный легкомоторный самолет N310FW не выходил на радиосвязь, поэтому истребитель перехватил его и направил на посадку в аэропорт Брезовац возле Беловара. Как позже выяснилось, в самолете находились два человека. Военно-воздушные силы Хорватии проинформировали полицию об инциденте.

В Минобороны Хорватии подчеркнули, что перехват самолета происходил согласно всем правилам и процедурам НАТО.

"Успешное выполнение этой задачи подтвердило заявленную возможность нашей системы наблюдения и охраны воздушного пространства, а также все преимущества участия в объединенной системе противовоздушной обороны НАТО", - говорится в сообщении ведомства.

Перехваты самолетов в небе стран НАТО

В последние месяцы увеличилось количество случаев перехвата самолетов в небе стран-членов НАТО.

Так, Британия 4 июля поднимала в Эстонии свои боевые самолеты RAF Typhoon, чтобы перехватить российскую авиацию.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 июня истребители стран Альянса за три недели перехватили более 20 российских самолетов.

Также стратегические бомбардировщики россиян перехватывали и США, РФ направила в район Аляски свои Ту-95.