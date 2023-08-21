"За неявку в военкомат отключат воду и газ". В Украине опровергли очередной фейк россиян

Российские пропагандисты запустили фейк, что коммунальная служба Тернополя рассылает призывникам письма с просьбой прийти в территориальный центр комплектования, иначе в их доме отключат газ и горячую воду. Фото таких "писем" распространяются в соцсетях.

"Текст "письма" содержит много ошибок, за которыми, очевидно, стоит русский рук". Например, в тексте использовано слово "согласно" вместо "згідно з". А призывников призывают прийти в ТЦК до 18 января 2023 года, хотя от этой даты уже прошло более полугода", - отметили в центре.

Также в "письме" говорится, что газ и воду отключат по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", однако на самом деле неявка по повестке в ТЦК для уточнения данных карается штрафом, а не отключением коммунальных услуг. Кроме того, пока действует военное положение, запрещено прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению.

Публикацию с "письмом" прокомментировали и в Тернопольском областном ТЦК: в комментарии StopFake там заявили, что распространенная информация является абсурдной выдумкой.

Фото: фейковое письмо россиян (t.me/spravdi)

Фейки россиян

Ранее сообщалось, что враг запустил очередную ИПСО в социальных сетях, она имеет целью разжечь ненависть к жителям Львовской области.

Также в июне стало известно, что Российская Федерация прибегла к очередной информационно-психологической операции против Украины. На этот раз распространяла сообщения о якобы"разрушенной энергетической инфраструктуре".