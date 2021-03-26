"За брехню та дезінформацію". Китай ввів санкції проти Великобританії

Санкції введені нібито за "поширення брехні і дезінформації" про ситуацію в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

Обмеження стали відповіддю на введені раніше Лондоном санкції проти Пекіна. МЗС КНР звинуватило Британію в порушенні норм міжнародного права.



Особам та організаціям, які потрапили під санкції, заборонено в'їзд у Китай. А також, будуть заморожені їхні активи на території країни.

"Рішучість Китаю захищати національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку непохитна і застерігає британську сторону від того, щоб йти все далі і далі по хибному шляху. В іншому випадку Китай ще раз рішуче відповість", - йдеться в повідомленні МЗС.

Нагадаємо, Євросоюз ввів санкції проти Китаю, Росії та Північної Кореї за порушення прав людини. У списку санкцій виявилися китайські чиновники і "охоронець Кадирова".

Після чого Пекін ввів санкцій проти низки європейських парламентаріїв і вчених, їм заборонили в'їзд в країну. Відразу кілька країн Євросоюзу у вівторок, 23 березня, викликали у свої міністерства закордонних справ послів Китаю.