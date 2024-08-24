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Появился спутниковый снимок уничтоженного склада боеприпасов в Воронежской области

Фото: взрыв боеприпасов, иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В сети появился спутниковый снимок склада боеприпасов в Воронежской области, который был уничтожен сегодня ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Кирилла Овсяного в соцсети Х (бывший Twitter).

Комментарую снимок Овсяный уточнил, что кадры сделаны с места, где вероятно, располагались склады в Острогорожском районе Воронежской области России.

 

"Пожар продолжается до сих пор. Вот сравнение снимков от 31 июля и 24 августа", - добавил журналист.

Что предшествовало

Сегодня ночью, 24 августа, украинские разведчики подорвали большой склад боеприпасов в Воронежской области России. Информацию официально подтвердило ГУР МО Украины.

"24 августа 2024 года воины ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по полевому складу боеприпасов, расположенному возле населенного пункта Острогожск Воронежской области России", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что склад принадлежал группировке войск "Запад" Вооруженных сил РФ. Известно, что там хранились артиллерийские и танковые снаряды оккупантов, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух". В общей сложности там было более 5 тысяч тонн боеприпасов.

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