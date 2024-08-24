Появился спутниковый снимок уничтоженного склада боеприпасов в Воронежской области

Что предшествовало

Сегодня ночью, 24 августа, украинские разведчики подорвали большой склад боеприпасов в Воронежской области России. Информацию официально подтвердило ГУР МО Украины.

"24 августа 2024 года воины ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по полевому складу боеприпасов, расположенному возле населенного пункта Острогожск Воронежской области России", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что склад принадлежал группировке войск "Запад" Вооруженных сил РФ. Известно, что там хранились артиллерийские и танковые снаряды оккупантов, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух". В общей сложности там было более 5 тысяч тонн боеприпасов.

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