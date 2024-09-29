Появился спутниковый снимок арсенала "Котлубань", который атаковала Украина

Что заявили в Генштабе

Генеральный штаб ВСУ сегодня днем подтвердил ночную атаку. Согласно их информации, в преддверии удара в арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами.

В Генштабе сообщили, что арсенал "Котлубань" имел плотное покрытие средствами РЭБ и ПВО, однако Силы обороны Украины все равно успешно выполнили задачу. По утверждению Генштаба ВСУ, на территории военного объекта был пожар и детонация боеприпасов.

РБК-Украина со ссылкой на источники в украинской разведке сообщало, что арсенал был атакован ночью в воскресенье около 2:30. Для ударов было использовано 120 дронов украинского производства, а расстояние до цели составляло более 600 км.

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