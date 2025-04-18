Появился полный текст меморандума, который подписали Украина и США: что в нем

В меморандуме говорится, что соглашение будет открывать возможности для инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США.

"Он подтверждает стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину", - отмечает Министерство экономики.

Согласно тексту меморандума, США и Украина признают вклад, который Украина сделала в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия.

Также документ предусматривает, что США уважают обязательства Украины, связанные со вступлением в ЕС или соглашениями с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами.

"То есть работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины", - говорится в сообщении.

От переговорных групп по соглашению между Украиной и США ожидается отчет о прогрессе до 26 апреля 2025 года.

Полный текст меморандума Украины и США

Меморандум о намерениях между правительством США и правительством Украины по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления.

Учитывая то, что Соединенные Штаты Америки оказали значительную финансовую и материальную поддержку Украине с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;

Учитывая то, что американский народ желает инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину;

Учитывая то, то Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся к длительному миру в Украине и крепкому партнерству между их народами и правительствами;

Учитывая то, то Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад Украины в укрепление международного мира и безопасности путем добровольного отказа от третьего по величине в мире ядерного арсенала;

Учитывая то, то Соединенные Штаты Америки и Украина намерены создать инвестиционный фонд для восстановления как часть экономического партнерства между двумя народами и правительствами;

Учитывая то, то Соединенные Штаты Америки и Украина провели продуктивные технические обсуждения в Вашингтоне, округ Колумбия, недавно, с 11 по 12 апреля 2025 года, чтобы завершить переговоры по соглашению о создании инвестиционного фонда для восстановления;

Учитывая то, то Соединенные Штаты уважают намерение Украины избежать конфликтов в разработке соглашения с ее обязательствами в рамках вступления в Европейский Союз или соглашений с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами;

Учитывая то, то без ущерба для любых остаточных политических или юридических процедур, необходимых для завершения договоренностей, премьер-министр Украины Шмыгаль посетит Вашингтон, округ Колумбия, на неделе с 21 апреля 2025 года, чтобы встретиться с министром финансов США Бессент и оказать поддержку на самом высоком уровне для завершения технических обсуждений условий соглашения о создании инвестиционного фонда для восстановления. От переговорных команд ожидается отчет о прогрессе до 26 апреля 2025 года, с целью завершения обсуждений к этой дате и подписания соглашения как можно скорее;

Итак, в результате этого, как подтверждается подписями ниже, правительство Соединенных Штатов Америки и правительство Украины подписывают этот меморандум о намерениях с целью скорейшего завершения подготовки необходимых документов для официального заключения соглашения об экономическом партнерстве между народами Америки и Украины и создания инвестиционного фонда для восстановления.

