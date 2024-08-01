Появилось видео обмена заключенными между Россией и Западом в аэропорту Турции

Сегодня в турецкой столице прошел обмен заключенными между Россией и США с Германией. В сегодняшнем обмене приняли участие более 20 заключенных с обеих сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ .

Позже также появилось видео посадки освобожденных заключённых в самолет перед вылетом в Турцию.

Сегодня вечером в сети опубликовали видео обмена заключенными в аэропорту Анкары. На кадрах видно, как в автобусы садятся заключенные, освобожденные из российских и белорусских тюрем и СИЗО.

Обмен заключенными между Россией и западными странами

Напомним, что сегодня, 1 августа, произошел обширный обмен заключенными между Россией и Беларусью с одной стороны и сразу несколькими западными странами с другой.

РБК-Украина подробно рассказала о данном обмене в материале - " Наибольшее со времен холодной войны: мероприятие и РФ готовят обмен заключенными ".

Мы также писали, что СМИ назвали имена тех, кого получила и отдала Россия по обмену с Западом.

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