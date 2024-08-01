З'явилося відео обміну в'язнями між Росією та Заходом в аеропорту Туреччини
Сьогодні в турецькій столиці відбувся обмін ув'язненими між Росією та США з Німеччиною. В сьогоднішньому обміні взяли участь більш як 20 ув'язнених з двох боків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Сьогодні в вечері в мережі опублікували відео обміну ув'язненими в аеропорту Анкари. На кадрах видно, як в автобуси сідають в'язні, яких звільнили з російських та білоруських тюрем та СІЗО.
Пізніше також з'явилось відео посадки звільнених ув'язнених в літак перед вильотом до Туреччини.
Обмін ув'язненими між Росією та західними країнами
Нагадаємо, що сьогодні, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією й Білоруссю з одного боку та відразу кількома західними країнами з іншого.
РБК-Україна детально розповіла про даний обмін в матеріалі - "Найбільший з часів холодної війни: захід і РФ готують обмін ув'язненими".
Ми також писали, що ЗМІ назвали імена тих, кого отримала та віддала Росія по обміну з Заходом.
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