З'явилося відео обміну в'язнями між Росією та Заходом в аеропорту Туреччини

Фото: в турецькій столиці відбувся обмін ув'язненими між Росією та США (Getty Images)

Сьогодні в турецькій столиці відбувся обмін ув'язненими між Росією та США з Німеччиною. В сьогоднішньому обміні взяли участь більш як 20 ув'язнених з двох боків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Сьогодні в вечері в мережі опублікували відео обміну ув'язненими в аеропорту Анкари. На кадрах видно, як в автобуси сідають в'язні, яких звільнили з російських та білоруських тюрем та СІЗО. Пізніше також з'явилось відео посадки звільнених ув'язнених в літак перед вильотом до Туреччини.