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Появились спутниковые снимки порта в Новороссийске после удара

Фото: порт в Новороссийске (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Появились спутниковые снимки последствий удара по порту в Новороссийске (Россия) в пятницу, 17 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Спутниковые снимки, сделанные 18 мая, показывают следы пожара на территории морского торгового порта Новороссийска, где после удара украинских дронов в ночь на 17 мая возник пожар.

"На фото можно увидеть повреждения как минимум одного резервуара на территории компании ОАО "ИПП", занимающегося перевалкой нефтепродуктов, жидких минеральных удобрений и растительных масел", - пишет издание.

Удар по порту в Новороссийске РФ

СБУ и ГУР 17 мая более сотнями дронов атаковавали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. В частности, под удар попали морской порт, НПЗ, нефтяной терминал и электроподстанции.

Отметим, что партизаны выяснили, что российские оккупанты укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске (Краснодарский край РФ) после удара Украины. Делают они это, надеясь защититься от украинских морских дронов.

Напомним, что в Новороссийск Россия перегнала 14 кораблей после удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в сентябре прошлого года.

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