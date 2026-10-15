Появились спутниковые снимки аэродрома "Борисоглебск", на котором уничтожены шесть Су-34М

Напомним, в ночь на 15 октября Военно-Морские Силы ВСУ ударили по российскому военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области. Уничтожены шесть бомбардировщиков Су-34М.

Удар был нанесен береговым ракетным комплексом "Нептун".

Кроме самолетов уничтожили оборудование, которое обеспечивало полеты авиации. На территории аэродрома были зафиксированы повторные взрывы и пожар.