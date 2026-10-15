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Появились спутниковые снимки аэродрома "Борисоглебск", на котором уничтожены шесть Су-34М

13:09 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: появились спутниковые снимки аэродрома "Борисоглебск", на котором уничтожены шесть Су-34М (Getty Images)

В сети появились спутниковые снимки аэродрома "Борисолебск" в Воронежской области РФ, на котором ВМС Украины уничтожили сразу шесть бомбардировщиков Су-34М.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AviVector и Exilenova+.

На спутниковых снимках видно поражение бомбардировщиков на аэродроме "Борисоглебск".

13 октября на месте поражения фиксировалось шесть бортов Су-34М.

Фото: последствия поражения аэродрома "Борисоглебск" (AviVector и Exilenova+)

Напомним, в ночь на 15 октября Военно-Морские Силы ВСУ ударили по российскому военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области. Уничтожены шесть бомбардировщиков Су-34М.

Удар был нанесен береговым ракетным комплексом "Нептун".

Кроме самолетов уничтожили оборудование, которое обеспечивало полеты авиации. На территории аэродрома были зафиксированы повторные взрывы и пожар.

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