Появились спутниковые снимки аэродрома в Крыму после удара ВСУ

Аналитики отмечают, что аэродром "Октябрьское" долго был заброшен и не использовался по назначению. Однако россияне стянули туда боекомплект, за что и поплатились.

Фото: спутниковые снимки аэродрома в Крыму после удара ВСУ (t.me/DeepStateUA)

Взрывы в Крыму

Напомним, вчера, 22 июля, в Красногвардейском районе Крыма прогремели мощные взрывы. Оккупационные власти сразу заявили о "налете беспилотников".

Позже сообщалось о "прилете" в нефтебазу и российский склад, расположенный на аэродроме в поселке Октябрьское. В ВСУ подтвердили удар по Крыму.

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