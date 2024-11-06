Появились первые результаты выборов в США: кто в лидерах

В штатах Индиана и Кентукки, где закрылись первые избирательные участки, по предварительным подсчетам голосов, лидирует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом пишет Associated Press. AP объявила победителя этой гонки после закрытия избирательных участков по всему штату.

Следует отметить, что в Индиане тогда было подсчитано 10% голосов, а в Кентукки - 5%.

"AP делает такой вызов только если результаты AP VoteCast на момент закрытия голосования показывают, что кандидат лидирует по крайней мере на 15%", - говорится в публикации.

Трамп лидирует также в Филадельфии и Джорджии.

Вместе с тем кандитат от демократов Камала Харрис побеждает в Вермонте.

Справка: AP VoteCast - это комплексный опрос электората 2024 года, проведенный во всех 50 штатах. AP использует результаты VoteCast для подтверждения давних политических тенденций штата и истории голосования.

Добавим, The New York Times тоже отдает победу Трампу в Индиане.

Между тем, по данным CNN, Трамп побеждает в Кентукки, а Камала Харрис - в штате Вермонт.

Президентские выборы в США

Напомним, 5 ноября в Штатах проходят президентские выборы. Кандидаты от Республиканской партии Дональд Трамп и от Демократической партии Камала Харрис, по данным опросов, сейчас ведут "тесную борьбу" в семи ключевых штатах.

Детальнее о выборах в США можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.

Также мы писали о первых результатах экзит-полов в Штатах.