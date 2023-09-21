Появились фото последствий ракетного удара по Ровно

В сети опубликовали фото последствий ракетного удара по Ровно 21 сентября. Российская ракета попала в СТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля в Telegram.

Спасатели уже ликвидировали последствия ракетного удара по станции техобслуживания автомобилей и полностью потушили возгорание.

Как отмечают в ОВА, в результате попадания ракеты вспыхнул пожар в подсобных помещениях СТО. Огонь охватил 100 квадратных мер.

Пожар уничтожил пять автомобилей, еще три автомобиля и два здания повреждены.

Фото: в Ровно показали фото последствий ракетной атаки (t.me/vitalykoval)

Удар по Ровно

В ночь на 21 сентября россияне нанесли ракетные удары по Ровно. Как отметили местные власти, есть попадания в энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

В результате удара часть Ровенского района осталась без света.

Напомним, этой ночью РФ выпустила по Украине 43 ракеты из стратегической авиации. Наши силы ПВО уничтожили 36 ракет. Все последствия вражеской атаки узнайте в нашем материале.

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