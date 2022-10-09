Появились фото и видео последствий сегодняшней ракетной атаки по Запорожью

На месте попадания ракет продолжаются спасательные работы. В результате атаки пострадали 49 человек, из них 6 детей. Раненые находятся в больницах.

Ракетный удар по Запорожью

Сегодня ночью в Запорожье прогремели мощные взрывы. Позже глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о ракетном ударе.

Оккупанты из тактической авиации выпустили по Запорожью 12 ракет. В результате атаки частично разрушены девятиэтажка и пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры и 20 автомобилей.

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