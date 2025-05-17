Появились свежие карты боев от Генштаба: больше всего атак в Донецкой и Харьковской областях

По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 63 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2596 дронов-камикадзе и осуществили 5653 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 135 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Дмитровка, Студенок, Миропольское, Чуйковка, Александровка Сумской области;

Тимофеевка, Хатнее, Крейдянка Харьковской области;

Покровск, Александро-Калиново, Шевченко Первое, Старая Николаевка, Сухой Яр, Новоукраинка, Дачное Донецкой области;

Малиновка, Высокое, Гуляйполе, Новодаровка, Лукьяновское Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Строевки и Каменки.



На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Колесниковки, Новоосиново и вблизи Загрызово.



На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ямполовка, Колодязи и в сторону Шийковки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба и Зеленой Долины.



На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник четыре раза атаковал позиции наших войск.



На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра и Курдюмовки.



На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Торецка, Крымского и в сторону Дилиевки, Катериновки, Плещеевки и Новоспасского.



На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новосергиевка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Алексеевка, Полтавка, Яблоновка, Старая Николаевка, Новая Полтавка.



На Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции в районах Константинополя, Шевченко, Новоселок и в сторону Багатира и Зеленого Поля.



На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма вблизи Щербаков и Малых Щербаков.



На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений. Враг нанес 20 авиационных ударов, сбросил 37 управляемых бомб, совершил 195 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери россиян

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одно средство противовоздушной обороны противника.