Появились свежие карты боев от Генштаба: больше всего атак в Донецкой и Харьковской областях

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 145 боевых столкновений. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 63 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2596 дронов-камикадзе и осуществили 5653 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 135 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:
На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Строевки и Каменки.
На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Колесниковки, Новоосиново и вблизи Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ямполовка, Колодязи и в сторону Шийковки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба и Зеленой Долины.
На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник четыре раза атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра и Курдюмовки.
На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Торецка, Крымского и в сторону Дилиевки, Катериновки, Плещеевки и Новоспасского.
На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новосергиевка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Алексеевка, Полтавка, Яблоновка, Старая Николаевка, Новая Полтавка.
На Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции в районах Константинополя, Шевченко, Новоселок и в сторону Багатира и Зеленого Поля.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.
На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма вблизи Щербаков и Малых Щербаков.
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений. Враг нанес 20 авиационных ударов, сбросил 37 управляемых бомб, совершил 195 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одно средство противовоздушной обороны противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 910 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, семь боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 155 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 96 единиц автомобильной техники оккупантов.
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