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Появилась реакция ВСУ на вероятное применение Россией ракеты из "ядерного арсенала"

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Мария Кучерявец

Подтвердить или опровергнуть использование Россией крылатой ракеты с имитатором ядерной боеголовки во время атаки на Украину пока нельзя. Следует дождаться выводов специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Задача Воздушных сил - уничтожить цель. Все что там дальше на земле уже идентифицируется специалистами, которые определяют тип ракеты. Почему и как они это делают? Версий много. Возможно, действительно и заканчивается (запас крылатых ракет в РФ - ред.), а возможно запускают их как ложные цели. Вопросы разные по этому поводу", - говорит Игнат.

На вопрос журналиста могут ли Воздушные силы опровергнуть или подтвердить факт использования Россией ракетой с имитатором ядерной боеголовки против Украины, он призвал дождаться выводов экспертов.

"Подтвердить эту информацию должны соответствующие органы, которые собирают остатки ракет, они их документируют, собирают как вещественные доказательства. Пусть сначала будет озвучено заявление этих людей, которые за это ответственны", - отметил Игнат.

Что произошло

Напомним, накануне военный портал Defense Express сообщил, что Россия запустила по Украине как минимум одну крылатую ракету Х-55 из своего "ядерного арсенала", но перед этим вынула из нее ядерную боеголовку. Вражеская цель была сбита над Киевом.

Специалисты объясняют, что Х-55 - это советская ракета, которая в первую очередь разрабатывалась именно как носитель ядерного оружия, под так называемую "спецБЧ" (так на советском и российском военном жаргоне называется ядерная боеголовка).

Они предполагают, что россияне могли прибегнуть к такому использованию из-за нехватки крылатых ракет или же, чтобы создать эффект перегрузки противовоздушной обороны Украины.

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