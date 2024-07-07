Появилась трещина на лобовом стекле авто: менять или ремонтировать

Существующие технологии ремонта трещин на лобовом стекле при соблюдении определенных условий позволяют сделать их невидимыми. То есть они уже не мешают водителю хорошо видеть дорогу и работать стеклоочистителям. Но новое – это новое…

Аргументы в пользу ремонта трещины

У вас на машине останется оригинальное стекло – однозначно такое, каким его затеяли конструкторы автомобиля;

Не факт что в определенном регионе вы найдете мастеров достаточно квалифицированных, чтобы установленное стекло не протекало, чтобы зеркало к нему было приклеено крепко и чтобы само оно было вклеено в прорезь кузова качественным герметиком, который будет служить долго;

Если на вашем стекле кроме зеркала заднего вида установлены датчики и камеры систем безопасности, вам придется дополнительно платить за их перенос и проводить юстировку. Которую обычно выполняют только на лучших СТО;

В большинстве случаев ремонт стекла дешевле, чем замена.

Аргументы в пользу замены стекла

Есть риск неудачного ремонта – он не всегда дает идеальный результат. Если повреждение произошло несколько дней назад, частицы пыли могут попасть в трещину, и она останется видимой. Маленький лайфхак: сразу после получения повреждения трещину следует заклеить широким скотчем, который даст вам время на поиски мастерской;

На новом стекле точно не будет множества микроцарапины, которые накапливаются за годы эксплуатации и мешают водителю при встречных лучах солнца и свете чужих фар ночью.

Разбилось стекло: страховой случай

Если ваш страховой полис предусматривает бесплатную замену лобового стекла, рекомендуем заказывать эту работу на официальной дилерской СТО или как минимум в мастерской, специализирующейся именно на работе со стеклом.

Нюансы в том, что в современных автомобилях стекло (кроме опускающихся), будучи склеенным в проем кузова, включено в силовой каркас кузова. То есть оно несет определенную силовую нагрузку. Поэтому имеет значение и качество стекла и свойства герметика, которым его в оконном проеме зафиксируют.

Кратко

Лобовое стекло – не тот случай, когда новая деталь непременно лучше старой. То есть, если вы будете покупать новое оригинальное стекло у официального дилера – вопросов нет, оно будет вполне адекватным прежнему. Но при покупке стекла в независимой торговой сети вы, скорее всего, найдете только аналог-неоригинал. И здесь вам может попасть как добротное изделие от одного из известных китайских производителей, так и упрощенный вариант.

По размерам такое стекло подойдет, но оно будет тонким, с дешевыми компонентами триплекса, да еще с так называемым "мягким" верхним стеклом. Такое стекло будет хуже изолировать салон от шумов, холода и жары, скорее затреется в зоне работы дворников и при определенном освещении может активно отражать в себе как в зеркале поверхность торпедо. Поэтому принимайте решение после обдумывания всех рисков.