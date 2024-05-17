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"С этим звуком просыпается моя страна". Беринчик ярко напомнил миру о войне: видео

Фото: Денис Беринчик на пресс-конференции (В. Носач/РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Денис Беринчик перед поединком против мексиканца Эмануэля Наваррете публично поднял тему продолжающийся войны России против Украины. Он включил сигнал воздушной тревоги на пресс-конференции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LuckyPunch.

Бой Беринчик – Наваррете состоится 19 мая в американской Калифорнии. В ринг боксеры выйдут на "Печанге Арене" в Сан-Диего. Начало поединка – не раньше 04:00 по киевскому времени.

"С этим звуком просыпается моя страна, живет более 2 лет – каждый день, каждую секунду. Этот звук означает, что Россия уносит чью-то жизнь или что-то разрушает – каждый день, много раз", – заявил Беринчик после того, как включил сирену во время общения с журналистами.

Украинец также поблагодарил защитников Украины за возможность подготовиться к поединку и приехать в Штаты. Кроме того, он призвал мир продолжать поддержку отечества. "Stand with Ukraine", – резюмировал Беринчик.

 

 

 

Кто такой Денис Беринчик

Уроженец Краснодона, боксер легкого и первого полусреднего веса. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года. Прозвище – "Украинский танк".

Из любителей перешел в полупрофессиональную лигу WSB. Провел 5 поединков за "Украинских атаманов". На профи-ринге оказался в 2015 году. Рекорд выступлений – 18 поединков, 18 побед (9 – нокаутом).

Большинство поединков провел в Киеве и Броварах. Бой против француза Менди в 2022 году состоялся на лондонском "Тоттенхэм Стэдиум", а в прошлом году победил шведа Йигита в андеркарде поединка Усика против Дюбуа во польском Вроцлаве.

К слову, ранее вспомнили самые яркие нокауты в карьере Фьюри в специальной подборке.

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БоксДенис БеринчикВойна России против Украины