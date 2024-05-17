"С этим звуком просыпается моя страна". Беринчик ярко напомнил миру о войне: видео

Бой Беринчик – Наваррете состоится 19 мая в американской Калифорнии. В ринг боксеры выйдут на "Печанге Арене" в Сан-Диего. Начало поединка – не раньше 04:00 по киевскому времени.

"С этим звуком просыпается моя страна, живет более 2 лет – каждый день, каждую секунду. Этот звук означает, что Россия уносит чью-то жизнь или что-то разрушает – каждый день, много раз", – заявил Беринчик после того, как включил сирену во время общения с журналистами.

Украинец также поблагодарил защитников Украины за возможность подготовиться к поединку и приехать в Штаты. Кроме того, он призвал мир продолжать поддержку отечества. "Stand with Ukraine", – резюмировал Беринчик.

Кто такой Денис Беринчик

Уроженец Краснодона, боксер легкого и первого полусреднего веса. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года. Прозвище – "Украинский танк".

Из любителей перешел в полупрофессиональную лигу WSB. Провел 5 поединков за "Украинских атаманов". На профи-ринге оказался в 2015 году. Рекорд выступлений – 18 поединков, 18 побед (9 – нокаутом).

Большинство поединков провел в Киеве и Броварах. Бой против француза Менди в 2022 году состоялся на лондонском "Тоттенхэм Стэдиум", а в прошлом году победил шведа Йигита в андеркарде поединка Усика против Дюбуа во польском Вроцлаве.