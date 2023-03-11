Соединит Украину и Румынию. Дорожники начали устанавливать первый мост от Норвегии

Переправа от норвежских партнеров поможет улучшить автомобильное сообщение между Украиной и Румынией. Временный мост установят в селе Глиница на дороге Т-26-07 Кицмань – Сторожинец – Глубокая – Опришены с подъездом к пункту пропуска "Вадул-Сирет".

Имеющийся мост на дороге Т-26-07 признан аварийным. В конце 2021 года переправу демонтировали. Из-за полномасштабного вторжения ремонт сооружения был приостановлен. Из металлических конструкций специалисты скомбинируют 120-метровую переправу. Сегодня начаты подготовительные работы по устройству подходов к временному мосту.

Напомним, ранее Норвегия передала Агентству восстановления 10 временных мостовых конструкций. Первая партия прибыла в Украину 11 января. После того, как отечественные специалисты изучили тонкости монтажа конструкций, Агентство распределило мосты на участки государственных дорог, где нужно срочно улучшить проезд.