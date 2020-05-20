Південний обхід навколо Дніпра запрацює вже у цьому році, - Голик

Багатостраждальний довгобуд, розпочатий у 2012 році - об'їзна дорога навколо Дніпра - буде закінчений в 2020 році за дорученням президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив Юрій Голик, передає РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.

"Це елемент Об'їзної Дніпра, кинутої у свій час найміцнішими у світі господарниками. Через це на в'їзді в Дніпро з боку Запоріжжя існувала об'їзна об'їзної. Тимчасова технічна дорога в полях, що стала постійною на кілька років", - повідомив Голик.

Рівно через рік, у 2018 році він показував міністру, як міст добудовують.

"Міст був добудований рівно за 42 дні. Це трохи менше в днях, ніж зайняло оформлення документів на введення його в експлуатацію", - зазначає Голик, працював у 2015-2019 роках радником голови Дніпропетровської ОДА.

Під час візиту в Дніпро у 2019 році президент Володимир Зеленський зажадав добудувати об'їзну в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво".

"В кінці минулого року були укладені два шари дорожнього покриття на ділянці від Запорізької траси до вул. Аеропортовський. В цьому році Об'їзна Дніпра повинна бути добудована. І місто отримає довгоочікувану дорогу, яка розвантажить ту ж вулицю Космічну від фур. А ще один довгобуд буде закінчено", - додав Голик.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик розповів, як три роки тому у Дніпрі була відкрита Алея Героїв у пам'ять про захисників України, загиблих на російсько-українській війні.