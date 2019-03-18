У Південній Кореї після випадкового запуску вибухнула протиповітряна ракета

Ракета вибухнула в повітрі за протоколом самознищення

ВВС Южной Кореи заявили о случайном запуске противовоздушной ракеты средней дальности класса Cheongung на военной базе в 85 км от Сеула. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap.

Сообщается, что ракета взорвалась в воздухе по протоколу самоуничтожения.

"Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Мы сформировали оперативную группу, чтобы выяснить причину произошедшего", - сказал представитель корейских ВВС.

Добавим, что ракета рассчитана на поражение вражеской авиации на высоте до 40 км. Она также запрограммирована на самоуничтожение после запуска в случае наличия сбоя в ее системе наведения.

Напомним, базирующийся в Эстонии самолет ВВС Испании Eurofighter 7 августа по ошибке выпустил во время полета боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM. Ракета со взрывчатым веществом упала в 40 км к северу от города Тарту. Длина ракеты составляет 3,7 м, диаметр 18 см.

Добавим, что на авиабазе Эхонвиль на юге Бельгии четверо солдат пострадали из-за случайного запуска ракеты. Трое военных получили незначительные ранения, а четвертого госпитализировали с более серьезными травмами. Его состояние стабильное.