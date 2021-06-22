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У Південній Кореї визнали першу смерть після щеплення від COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Органи охорони здоров'я Південної Кореї визнали першу смерть в країні після проходження вакцинації від коронавірусної інфекції. Чоловік помер від тромбоцитопенії після щеплення препаратом AstraZeneca.

Про це розповіли в групі з реагування та просування вакцинації в Республіці Корея, передає Korea Herald.

В ході брифінгу глава команди з розслідування випадків побічних реакцій групи з реагування та просування вакцинації Пак Ен Чжун уточнив, що помер чоловік у віці 30 років. У нього підтвердили тромбоз з синдромом тромбоцитопенії.

Щеплення чоловік зробив 27 травня. Через дев'ять днів після вакцинації у пацієнта почався сильний головний біль і нудота. Незабаром йому потрібна була госпіталізація.

Це перший випадок, коли Південна Корея офіційно визнала, що смерть була пов'язана з вакцинацією.

З квітня Південна Корея пропонує вакцину AstraZeneca тільки громадянам старше 30 років на тлі побоювань з приводу виникнення побічних ефектів. Однак раніше влада оголосила, що прищеплювати почнуть людей молодше 30 років.

Станом на 18 червня, понад 27% з 52 мільйонів населення були щеплені принаймні однією дозою вакцини проти коронавірусу, і країна має намір досягти запланованого показника 70% до вересня і до листопада сформувати у населення колективний імунітет

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