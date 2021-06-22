В Южной Корее признали первую смерть после прививки от COVID-19

В ходе брифинга глава команды по расследованию случаев побочных реакций группы по реагированию и продвижению вакцинации Пак Ен Чжун уточнил, что скончался мужчина в возрасте 30 лет. У него подтвердили тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

Прививку мужчина сделал 27 мая. Спустя девять дней после вакцинации у пациента началась сильная головная боль и тошнота. В скором времени ему потребовалась госпитализация.

Это первый случай, когда Южная Корея официально признала, что смерть была связана с вакцинацией.

С апреля Южная Корея предлагает вакцину AstraZeneca только гражданам старше 30 лет на фоне опасений по поводу возникновения побочных эффектов. Однако ранее власти объявили, что прививать начнут людей младше 30 лет.