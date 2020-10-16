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У цьому році очікується чотири штами грипу в Україні, - Данілов

Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 15:21
У цьому році очікується чотири штами грипу в Україні, - Данілов
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні в цьому році очікується чотири штами грипу. У Раді національної безпеки і оборони вважають за необхідне забезпечити медичну систему до приймання насамперед дітей.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час селекторної наради з головами облдержадміністрацій, передає прес-служба Ради.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, в останні роки в лікарнях з діагнозом "грип" знаходилися 280 тисяч осіб, серед яких 65% - це діти.

"Згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, в цьому році очікуються чотири штами грипу", - повідомив Данілов.

Також він заявив про необхідність забезпечити надійну роботу апаратів штучної вентиляції легенів в умовах низьких температур.

Раніше РБК-Україна писало, що в Міністерстві охорони здоров'я попередили про небезпеку одночасного зараження грипом і коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Україні розроблять тест-систему, яка дозволить з першого разу визначити, чи є у людини грип чи COVID-19.

Відзначимо, в українських аптеках вже з'явилися вакцини від грипу. Зараз у вільному продажу є вакцина південнокорейського виробництва.

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