У Південній Кореї підтвердили смерть мера Сеулу

В північній частині Сеула, Південна Корея, був знайдений мертвим мер міста Пак Вон Сун. Його тіло було знайдене близько

Нагадаємо, раніше донька Вон Суна повідомила, що її батько зник безвісти. Він пішов рано вранці з дому, а його телефон не відповідав.

Раніше Вон Сун скасував заплановану нараду. Сигнал телефону останній раз був відзначений у Сонгбукдоне, районі Сеула з резиденціями послів Китаю, Австралії і Канади.

Для його пошуків правоохоронці задіяли безпілотники і поліцейських собак.

Пак Вон Сун розглядався як потенційний кандидат в президенти від ліберальної партії на виборах 2022 року.

Раніше повідомлялося, що у травні в Києві був знайдений мертвим з вогнепальним пораненням нардеп Валерій Давиденко, правоохоронці розслідують справу як умисне вбивство.