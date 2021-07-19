У Південній Кореї виявили великий спалах COVID-19 у збройних силах

Військовослужбовців, які перебувають на чергуванні в Африці, планується евакуювати у вівторок. Спалах коронавірусу став найбільшим у Південнокорейських збройних силах.

Перші шість випадків зараження в підрозділі були зафіксовані минулого тижня. До понеділка було виявлено 179 нових випадків зараження коронавірусом за добу.

За підсумками тестування всього підрозділу негативний тест був виявлений тільки у 50 осіб, біоматеріали ще чотирьох осіб проаналізувати не вдалося.

Підрозділ "Чхонхе" працює у складі антипіратської місії в Аденській затоці біля узбережжя Сомалі і близько Ормузької протоки. Контингент змінює один одного кожні півроку.

Через спалах коронавірусу новий контингент вперше з 2009 року прийме чергування раніше терміну. Міноборони Південної Кореї заявляє, що всі члени нового загону щеплені від COVID-19.