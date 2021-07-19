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У Південній Кореї виявили великий спалах COVID-19 у збройних силах

Автор: Артур Родивилов

У 247 моряків з 301, приписаних до південнокорейського підрозділу з боротьби з піратством "Чхонхе", виявлено коронавірус, Відповідну заяву зроблено об'єднаним командуванням збройних сил Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ренхап".

Військовослужбовців, які перебувають на чергуванні в Африці, планується евакуювати у вівторок. Спалах коронавірусу став найбільшим у Південнокорейських збройних силах.

Перші шість випадків зараження в підрозділі були зафіксовані минулого тижня. До понеділка було виявлено 179 нових випадків зараження коронавірусом за добу.

За підсумками тестування всього підрозділу негативний тест був виявлений тільки у 50 осіб, біоматеріали ще чотирьох осіб проаналізувати не вдалося.

Підрозділ "Чхонхе" працює у складі антипіратської місії в Аденській затоці біля узбережжя Сомалі і близько Ормузької протоки. Контингент змінює один одного кожні півроку.

Через спалах коронавірусу новий контингент вперше з 2009 року прийме чергування раніше терміну. Міноборони Південної Кореї заявляє, що всі члени нового загону щеплені від COVID-19.

Нагадаємо, що влада Південної Кореї, з метою запобігання поширенню COVID-19, оголосила про введення обмежень на прослуховування музики в спортзалах.

Додамо, у Південній Кореї визнали першу смерть після щеплення від коронавірусу.

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Коронавірус