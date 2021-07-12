Через COVID: Південна Корея ввела обмеження на прослуховування музики у спортзалах

Влада Південної Кореї, з метою запобігання поширенню COVID-19, оголосила про введення обмежень на прослуховування музики у спортзалах. Так, мелодія під час тренувань не повинна перевищувати 120 ударів на хвилину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"До стандартних обмежень, таких як соціальна дистанція та обмеження подорожей, влада додала вимогу, згідно з якою у тренажерних залах не можна відтворювати музику зі швидкістю понад 120 ударів на хвилину під час групових занять",- йдеться у повідомленні

У свою чергу, представники органів охорони здоров’я заявили, що таке рішення спрямоване на запобігання занадто швидкому диханню чи "бризків поту на інших людей".

Відомо, що деякі опозиційні політики висміяли це правило як "нісенітницю", а власники тренажерних залів назвали обмеження нереальним для дотримання.

Крім цього, влада ввела обмеження на швидкість бігової доріжки максимум до 6 км/год та заборонила використання душових кабін у тренажерних залах.

Як зазначають місцеві ЗМІ, на запитання про ефективність музичного обмеження, представник МОЗ відповів, що влада прийняла рішення після розгляду широкого кола думок.

"Правило 120 ударів на хвилину означає, що людини все ще можуть слухати Eye of the Tiger від Survivor або останні хіти групи K-pop BTS, такі як Dynamite і Butter, але якщо їхньою улюбленою піснею для тренувань є Psy's - Gangnam Style - який став вірусним у всьому світі - їм не пощастило",- додають у МОЗ.