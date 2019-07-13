У Південній Азії з-за проливних дощів загинули десятки людей

В країнах Південної Азії десятки людей загинули через сильні мусонні дощі, що спровокували сильні повені і зсуви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що в суботу, 13 липня, особливо сильно постраждали регіони Непалу, Бангладеш і північно-східної Індії. У найближчі дні очікуються сильні дощі. У Непалі загинули не менше 27 осіб, у Бангладеш щонайменше 16, в індійському штаті Ассам - не менше 6.

Крім того, десятки людей вважаються зниклими без вести, тисячі людей були змушені покинути свої будинки і шукати притулок в безпечних регіонах. Крім того, в Індії постраждав національний парк Казіранга, об'єкт Світової спадщини ЮНЕСКО. Значна частина парку відноситься до басейну ріки Брахмапутри, рівень води в якій у минулі дні постійно підвищувався.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у районах, охоплених повінню в північно-східному індійському штаті Ассам, вже опинилися щонайменше 63 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що в Японії з-за сильних дощів влади оголосили евакуацію для більш мільйона чоловік.