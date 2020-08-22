ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Південному Судані зазнав аварії літак, загинули 17 осіб

Південний Судан, Субота 22 серпня 2020 14:45
У Південному Судані зазнав аварії літак, загинули 17 осіб
Фото: літак (pixabay)
Автор: Максим Зайченко

Авіакатастрофа сталася поблизу столиці країни Джуби

Як мінімум 17 осіб загинули при аварії вантажного літака South West Aviation в Південному Судані. Авіакатастрофа сталася поблизу столиці країни Джуби.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

"Ми нарахували 15 осіб і двох членів екіпажу, таким чином, загальне число становить 17", - наводить агентство слова очевидця аварії Джозефа Майома.

Він також зазначив, що один чоловік вижив, він був доставлений в лікарню. Літак зазнав аварії після зльоту недалеко від житлового району столиці Джубі.

Літак зазнав аварії через кілька хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На місце події прибула команда екстрених служб.

Нагадаємо, раніше у Південному Судані через зіткнення загинули близько 300 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у Судані в результаті проливних дощів загинула 21 людина та ще 16 отримали різні травми.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Южный Судан
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся