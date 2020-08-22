У Південному Судані зазнав аварії літак, загинули 17 осіб

Фото: літак (pixabay)

Авіакатастрофа сталася поблизу столиці країни Джуби

Як мінімум 17 осіб загинули при аварії вантажного літака South West Aviation в Південному Судані. Авіакатастрофа сталася поблизу столиці країни Джуби.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

"Ми нарахували 15 осіб і двох членів екіпажу, таким чином, загальне число становить 17", - наводить агентство слова очевидця аварії Джозефа Майома.

Він також зазначив, що один чоловік вижив, він був доставлений в лікарню. Літак зазнав аварії після зльоту недалеко від житлового району столиці Джубі.

Літак зазнав аварії через кілька хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На місце події прибула команда екстрених служб.

Нагадаємо, раніше у Південному Судані через зіткнення загинули близько 300 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у Судані в результаті проливних дощів загинула 21 людина та ще 16 отримали різні травми.