На Південнобузькому напрямку ЗСУ змусили ворога зайняти оборону на невигідних рубежах

В результаті наступальних дій підрозділів Збройних сил України на Південнобузькому напрямку ворог зазнав втрат і був змушений зайняти оборону на невигідних рубежах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також завдяки злагодженим діям Сил оборони України ворог зазнав значних втрат і відступив у районі села Новодарівка Запорізької області.

Раніше ми повідомляли, що27 травня на півдні України ЗСУ контратакували противника. Бойові дії проходили в населеному пункті Давидів Брід. Українські військові роблять спроби розрізати російське Правобережне угруповання навпіл. В результаті противник втратив 63 людини і 19 одиниць бойової техніки.

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