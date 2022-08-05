Південна Корея запустила перший місячний апарат для випробувань космічного Інтернету

Місячний орбітальний апарат Korea Pathfinder запущений на ракеті SpaceX Falcon 9 зі станції космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді. Спочатку запуск був запланований на минулу середу, але був відкладений через невстановлену проблему з технічним обслуговуванням ракети SpaceX.

Якщо запуск пройде успішно, то Південна Корея стане сьомим у світі дослідником Місяця і четвертим в Азії після Китаю, Японії та Індії.

Південна Корея прагне відправити зонд на місяць до 2030 року і приєднатися до дев'яти країн, які працюють над проектом Artemis, спрямованим на повернення на місяць до 2024 року.

678-кілограмовий апарат вийде на орбіту Місяця в грудні, перш ніж почати річну спостережну місію, включаючи пошук місця посадки й тестування космічних інтернет-технологій.