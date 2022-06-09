Південна Корея надасть 1,2 млн доларів на підтримку українських АЕС

Південна Корея виділить 1,2 мільйона доларів на підтримку безпечної роботи атомних електростанцій України, які перебувають під військовою загрозою на тлі триваючої війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Підтримка буде надана через міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) для направлення персоналу та закупівлі обладнання, необхідного для вжиття заходів безпеки на об'єктах.

"Наш уряд буде активно підтримувати зусилля МАГАТЕ щодо забезпечення безпечної експлуатації атомних електростанцій в Україні і брати участь в інших міжнародних зусиллях, пов'язаних з мирним використанням ядерної енергії", - йдеться в повідомленні МЗС Південної Кореї.