ru ua
Чт, 09 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Південна Корея надасть 1,2 млн доларів на підтримку українських АЕС

Новость на русском →
Сеул, Четвер 09 червня 2022 12:40
Південна Корея надасть 1,2 млн доларів на підтримку українських АЕС Фото: Південна Корея надасть 1,2 млн доларів на підтримку українських АЕС (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Південна Корея виділить 1,2 мільйона доларів на підтримку безпечної роботи атомних електростанцій України, які перебувають під військовою загрозою на тлі триваючої війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Підтримка буде надана через міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) для направлення персоналу та закупівлі обладнання, необхідного для вжиття заходів безпеки на об'єктах.

"Наш уряд буде активно підтримувати зусилля МАГАТЕ щодо забезпечення безпечної експлуатації атомних електростанцій в Україні і брати участь в інших міжнародних зусиллях, пов'язаних з мирним використанням ядерної енергії", - йдеться в повідомленні МЗС Південної Кореї.

Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі знову намагається потрапити на Запорізьку АЕС. В "Енегоатомі" звинувачують його в спробі легітимізувати захоплення Росією станції.

Крім того, раніше МАГАТЕ анонсував візит іноземних фахівців на Чорнобильську АЕС.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭ Україна Южная Корея АЕС Війна Росії проти України
NEWS
Там зараз вирішується доля нашого Донбасу, - Зеленський про Сєвєродонецьк
Там зараз вирішується доля нашого Донбасу, - Зеленський про Сєвєродонецьк
DAILY
Транші, гранти та друкарський верстат. Або чому Україні все одно не вистачає грошей
Ростислав Шаправськийголовний редактор Транші, гранти та друкарський верстат. Або чому Україні все одно не вистачає грошей