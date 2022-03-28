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Південна Корея вводить заборону на експорт в Росію і Білорусь комп'ютерів та напівпровідників

Процесор Samsung (Фото: techmonitor.ai)
Автор: Константин Широкун

Перший заступник міністра фінансів Південної Кореї Лі Еог Вон на зборах оперативної групи з надзвичайних ситуацій повідомив, що погодило нові обмеження щодо Росії та Білорусі за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу Arirang.

З Понеділка Країна припиняє постачання в ці країни список з 57 нестратегічних товарів. Зокрема, посилюється експортний контроль напівпровідників, чіпів, мікросхем і комп'ютерів, а також технологій з їх розробки, складання та виробництва.

Раніше ми писали, що днями хакери Anonymous виклала в мережу десятки тисяч файлів з бази Центрального Банку Росії, яку зламали.

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Російська Федерація