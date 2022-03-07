Південна Корея ввела санкції проти найбільших російських банків

Південна Корея приєдналася до додаткових санкцій проти Росії у фінансовому секторі. Серед нових обмежень - припинення транзакцій з Центральним банком РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Південної Кореї .

"Уряд Південної Кореї на додаток до прийнятих 1 березня санкцій проти Росії у фінансовому секторі вирішив приєднатися до додаткових обмежувальних заходів, включаючи припинення транзакцій з Центробанком РФ", - йдеться в заяві МЗС.

Конкретні деталі введених обмежень у відомстві оголосять після консультацій з відповідними міністерствами країни. Крім того, Південна Корея також повідомить про своє рішення США та іншим державам.

Нагадаємо, до списку санкцій Південної Кореї увійшли сім найбільших російських банків, включаючи Сбербанк, веб, Промсвязьбанк, ВТБ, відкриття, Совкомбанк і Новікомбанк, а також дочірні компанії кредитних організацій.