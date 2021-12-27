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Південна Корея дозволила лікувати COVID-хворих пігулками Pfizer

Автор: Дмитро Левицький

Південнокорейське державне агенство з безпеки продуктів та ліків дозволило екстрене застосування пігулок проти коронавірусу компанії Pfizer. Препарат відомий під назвою Paxlovid.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Пігулки Paxlovid стали першим пероральним препаратом від коронавірусу, які були схвалені в Південній Кореї. За останніми даними, цей препарат знижує ризи госпіталізації та смерті пацієнта з COVID на 88%.

Призначати пігулки Paxlovid в Південній Кореї вирішили з 12 років.

Південнокорейське Міністерство охорони здоров'я планує на початку наступного року придбати партію Paxlovid, якої вистачить на лікування понад 360 тисяч пацієнтів.

Нагадаємо, вчора застосування пігулок Pfizer від коронавірусу схвалив Ізраїль.

А раніше застосування пігулок від Pfizer дозволив регулятор в США.

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