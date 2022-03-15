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Південна Корея надасть Україні нелетальні військові та медичні товари

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Південна Корея, Вівторок 15 березня 2022 06:53
Південна Корея надасть Україні нелетальні військові та медичні товари Фото: Південна Корея надасть Україні допомогу (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Південна Корея вирішила надати Україні нелетальні військові товари, такі як куленепробивні каски і ковдри, а також предмети медичного призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Korea Herald.

Для допомоги України уряд Південної Кореї виділяє 1 мільярд вон (понад 800 тисяч доларів). Нашій країні передадуть намети, продукти харчування, готові до вживання продукти (сухі пайки), покривала і аптечки.

Минулого тижня Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що відхилило запит України на прохання в наданні летальної зброї.

Україна запросила гуманітарну і військову підтримку, включаючи, гвинтівки, протитанкові ракети та іншу зброю, у ряду інших країн.

Минулого місяця посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко звернувся за допомогою у зміцненні можливостей Києва в області кібербезпеки.

Зазначимо, що національна авіакомпанія Південної Кореї Korean Air заморозила всі рейси в міста Росії.

Раніше Південна Корея ввела санкції проти найбільших російських банків.

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