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Південна Корея передасть Україні наступну партію спецзасобів захисту для медиків

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 01:02
Південна Корея передасть Україні наступну партію спецзасобів захисту для медиків
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Україна отримає багаторазові захисні костюми та інші засоби захисту

До Республіки Корея вирушив черговий літак, який має привезти в Україну наступну партію спеціальних медичних засобів захисту для протидії поширенню коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зазначається, що за особистим дорученням президента Володимира Зеленського цей літак доставить на батьківщину 10 громадян Південної Кореї, які виявили бажання повернутися додому, але не змогли вилетіти з України через обмеження міжнародного авіасполучення.

"На зворотному шляху літак привезе в Україну багаторазові захисні костюми та інші засоби захисту, які потому будуть передані в медичні заклади в регіонах", - повідомили в ОП.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і президент республіки Корея Мун Чже Ін під час телефонної розмови обговорили питання протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Як відомо, 30 березня з Південної Кореї в Україну прибув літак зі 100 тисячами ПЛР-тестів для виявлення COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в Україні з початку епідемії коронавірусом заразилися 334 працівника медичних установ.

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