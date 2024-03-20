Юбилейный "Рамштайн" и переговоры с Эстонией по гарантиям безопасности: новости за 19 марта

На американской авиабазе в Германии 19 марта состоялась юбилейная, 20-я встреча союзников Украины в формате "Рамштайн". А Украина начала переговоры с Эстонией по гарантиям безопасности.

Война России против Украины: последние новости

В МИД Турции считают, что война в Украине закончится в 2025 году

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война России против Украины завершится в 2025 году, при этом Анкара не видит оснований для решения проблемы в 2024 году.

"Прежде всего мы одна из стран, которые призывают к миру в этом направлении как на платформе НАТО, так и на европейской платформе. Эта война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя все свои лидерские качества", - заявил Фидан.

Партизаны узнали, сколько крылатых ракет Х-32 планирует изготовить Россия в течение года

Агенты партизанского движения "Атеш" обнародовали секретные документы по производству российских крылатых ракет X-32 на одном из специализированных предприятий врага.

Согласно документам, в течение 2024 года оккупанты планируют изготовить 224 ракеты данного типа.

Австралия возвращает на родину самолет наблюдения, оказывающий поддержку Украине

Австралия собирается вернуть на родину самолет наблюдения, помогавший защищать доставку военных и гуманитарных грузов в Украину. При этом Канберра отрицает, что это часть любого более широкого сокращения поддержки Киева.

Писториус сделал заявление о Taurus перед "Рамштайном"

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что во время дебатов о поставках крылатых ракет Taurus Украине можно оставить без внимания основные потребности Киева в обороне.

Он отметил, что достаточное количество артиллерийских боеприпасов, более дальнобойная ракетная артиллерия и противовоздушная оборона – вот действительно неотложные вопросы.

С начала марта РФ выпустила по Украине 130 ракет, 320 "Шахедов" и почти 900 авиабомб, - Зеленский

Как отметил президент, наша страна требует большей защиты - вполне реалистичного количества систем ПВО, которые есть у наших партнеров.

"Петриоты" и другие системы должны делать то, ради чего создавались, а именно защищать жизнь, а не пылиться на хранении. И я благодарю всех в мире, кто это понимает и помогает нам беречь жизнь. Российский террор должен проиграть", – написал Владимир Зеленский.

В России официально сменили главкома ВМФ

Как передают прокремлевские СМИ, военно-морской флот РФ официально в статусе и.о. о. возглавил командующий Северным флотом РФ адмирал Александр Моисеев.

Он сменил на этом посту Николая Евменова за период которого россияне потеряли значительную часть Черноморского флота РФ.

Финляндия выделила 30 млн. евро на закупку боеприпасов в рамках инициативы Чехии

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен сообщил, что встретился с командующим чешскими силами обороны и обсудил инициативу по боеприпасам.

"Финляндия внесет в эту инициативу 30 миллионов евро", – заявил он.

Новая помощь Украине и месседжу Путину. Результаты встречи в формате "Рамштайн"

На американской авиабазе в Германии 19 марта состоялась юбилейная, 20-я встреча союзников Украины в формате "Рамштайн". На нем обсуждались срочные потребности Сил обороны в оружии, а также были анонсированы новые пакеты помощи.

РБК-Украина в материале рассказывает об итогах двадцатого "Рамштайна".

Боеприпасы, ПВО, F-16 и дроны. Умеров подвел итоги юбилейного "Рамштайна"

Боеприпасы, системы ПВО, истребители F-16, а также дроны стали приоритетными темами во время юбилейного заседания Контактной группы по обороне Украины, рассказал министр обороны Рустем Умеров.

Данилов пригрозил РФ "санитарной зоной" после заявлений Путина: может проходить через Москву

"Конечно, "санитарная зона" будет сделана, но точно не Путиным, а украинским войском. Причем не только украинским войском, а я более чем уверен, что в этом будут участвовать и другие страны. И эта "санитарная граница" будет проходить на территории границ таких городов как Москва может немного дальше", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Украина начала переговоры с Эстонией по гарантиям безопасности

Украина во исполнение совместной декларации G7начала переговоры с Эстонией о заключении двустороннего соглашения по безопасности.

Украинскую делегацию, согласно указу президента Владимира Зеленского, возглавляет руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.

Дуда заявил, что Россия может атаковать НАТО уже в 2026 году

"Россия может в скором времени иметь такой военный потенциал, что будет в состоянии напасть на НАТО уже в 2026-27 годах", - заявил президент Польши Анджей Дуда.

Зеленский о вступлении в ЕС: принципиально, чтобы переговоры по членству Украины начались в июне

Как рассказал президент Владимир Зеленский, он провел разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Была обсуждена оборонная поддержка Украины и отношения с Евросоюзом.

"Для нас в Украине и для всей Европы принципиально, чтобы реальные переговоры по членству Украины начались в июне, без задержек. И это будет правильный политический сигнал, что Европа достаточно крепкая и точно не подвергнется российскому давлению", - сказал Зеленский.