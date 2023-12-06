"Ювентус" запланировал распродажу ради звездочки сборной Украины, - СМИ

21-летний хавбек вроде бы станет целью "Старой синьоры" в зимнее трансферное окно. Итальянский гранд готов отдать за украинца ориентировочно 25 млн евро.

"Юве" готов продавать футболистов, чтобы собрать необходимую сумму для покупки Судакова. Спортивный директор туринцев Кристиано Джунтоли определил "жертв" потенциального трансфера воспитанника "Шахтера". Уйти из команды могут вингер Сэм Айлинг, которым интересуется "Тоттенхэм", а также атакующий хавбек Кенан Йылдыз.

В то же время функционер вместе с наставником "Юве" Массимилиано Аллегри придумали новую роль для Судакова. Оба разглядели в украинце потенциал стать "новым Берарди". Лидер "Сассуоло", трансфер которого годами пытались оформить туринцы, выступает на позиции правого вингера.

Контракт Судакова с "Шахтером" действует до лета 2028 года. Учитывая сроки соглашения, "горняки" потребуют за свою звезду немалую сумму отступных. В нынешнем сезоне хавбек провел 16 матчей во всех турнирах (3 гола, 1 ассист). В составе сборной Украины – 12 поединков (1 мяч).