"Ювентус" стартовал с разгрома, Алонсо и Индзаги заключили мировую: на клубном ЧМ завершился первый тур

Клубный чемпионат мира, групповой раунд, 1-й тур

Группа G

"Манчестер Сити" - "Видад" - 2:0

Голы: Фоден, 2, Доку, 42

Удаление: Льюис (М), 88

"Аль-Айн" - "Ювентус" - 0:5

Голы: Коло Муани, 11, 45+4, Консейсау, 21, 58, Йылдиз, 31

Группа H

"Реал" - "Аль-Хилаль" - 1:1

Голы: Гарсия, 34, - Невеш, 41 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Вальверде (Р), 90+2

"Пачука" - "Зальцбург" - 1:2

Голы: Гонсалес, 56 - Глух, 42, Онисиво, 76

Английский "Манчестер Сити" с победы стартовал в группе G, одолев марокканский "Видад" (2:0). Фоден открыл счет уже на второй минуте после ошибки голкипера соперника, а в конце первого тайма Доку замкнул подачу с углового и удвоил преимущество англичан. Во втором тайме на поле вышел обладатель "Золотого мяча" Родри, который восстановился после травмы.

Во второй игре этого квартета туринский "Ювентус" без проблем одолел "Аль-Айн" из ОАЭ. оформив уверенную победу со счетом 5:0. Разгром итальянцы устроили еще до перерыва - Коло Муани и Консейсау оформили по дублю - 4:0. Пятый мяч во втором тайме забил Йылдыз. Гол Отонна в ответ не засчитали из-за офсайда после просмотра ВАР.

Мадридский "Реал" не сумел одержать победу в стартовом матче группы H, сыграв вничью с аравийским "Аль-Хилялем" (1:1). Команды подходили к турниру с изменениями на тренерском мостике: "сливочных" возглавил Хаби Алонсо, тогда как саудовский гранд доверил руль Симоне Индзаги.

Первыми забили испанцы: на 34-й минуте Гарсия точно замкнул передачу от Родриго. Но "Аль-Хиляль" быстро ответил: Невеш реализовал пенальти после фола в штрафной на Леонардо. Во втором тайме "Реал" имел шанс вырвать победу - после просмотра ВАР арбитр назначил еще один пенальти за отмашку против Гарсии. Однако Вальверде не смог переиграть голкипера Боно, который спас свою команду. Наш Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных.

Матч между австрийским "Зальцбургом" и мексиканской "Пачукой" из-за непогоды затянулся почти на два часа. На 54-й минуте при счете 1:0 в пользу европейской команды игра была вынужденно остановлена из-за сильного ливня и молнии. Команды не выходили на поле около 90 минут. После возобновления игры мексиканцы быстро сравняли счет. Однако на 76-й минуте "Зальцбург" снова вышел вперед.

Это уже второй матч на турнире, пострадавший от непогоды - ранее задерживался старт игры между "Ульсаном" и "Мамелоди Сандаунс".